"Лучшего министра нет". Зеленский прокомментировал протесты против главы МВД Украины

На Украине проходят митинги против главы МВД Арсена Авакова. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства Владимир Зеленский заявил, что понимает причину недовольства граждан, однако на данный момент, по его словам, лучшей кандидатуры на место министра внутренних дел нет.

— До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего протесты, — сказал Зеленский.

Он добавил, что одной из причин, по которой Аваков до сих пор занимает свою должность, является расследование дела об убийстве журналиста Шеремета. Аваков должен закончить начатое.