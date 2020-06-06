В Татарстане частично отменили масочный режим

В Татарстане частично отменили перчаточно-масочный режим в связи с улучшением ситуации с коронавирусом. Как сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, в общественных местах на открытом воздухе больше средства защиты носить необязательно.
— В закрытых пространствах [масочный режим] сохраняется, в открытых — парки, скверы и т.д. — отменён, — уточнила Галимова.
Согласно постановлению кабинета министров Татарстана, изменения вступают в силу с 8 июня 2020 года. С этого же дня в регионе разрешаются приём и размещение граждан в санаториях при условии выполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора.
В России с начала эпидемии коронавирус выявили у 458 689 человек. Из них полностью выздоровело 221 388 пациентов, 5725 больных скончались. В Татарстане в общей сложности зарегистрировали 3504 случая CoViD-19, излечилось 3450 человек, умерло 10 пациентов.