В Татарстане частично отменили масочный режим

В Татарстане частично отменили перчаточно-масочный режим в связи с улучшением ситуации с коронавирусом. Как сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, в общественных местах на открытом воздухе больше средства защиты носить необязательно.

— В закрытых пространствах [масочный режим] сохраняется, в открытых — парки, скверы и т.д. — отменён, — уточнила Галимова.

Согласно постановлению кабинета министров Татарстана, изменения вступают в силу с 8 июня 2020 года. С этого же дня в регионе разрешаются приём и размещение граждан в санаториях при условии выполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора.