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В Татарстане частично отменили масочный режим

Жителям республики больше не нужно носить средства защиты в общественных местах на открытом воздухе.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В Татарстане частично отменили перчаточно-масочный режим в связи с улучшением ситуации с коронавирусом. Как сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, в общественных местах на открытом воздухе больше средства защиты носить необязательно.

В закрытых пространствах [масочный режим] сохраняется, в открытых — парки, скверы и т.д. — отменён, — уточнила Галимова.

Согласно постановлению кабинета министров Татарстана, изменения вступают в силу с 8 июня 2020 года. С этого же дня в регионе разрешаются приём и размещение граждан в санаториях при условии выполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора.

В России с начала эпидемии коронавирус выявили у 458 689 человек. Из них полностью выздоровело 221 388 пациентов, 5725 больных скончались. В Татарстане в общей сложности зарегистрировали 3504 случая CoViD-19, излечилось 3450 человек, умерло 10 пациентов.

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