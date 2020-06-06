Японцы придумали вариант защитной маски для бассейна

В Японии изобрели защитные маски для плавания. Необходимость в них появилась после того, как по всей стране стали вновь открываться бассейны, сообщает газета "Асахи".

Изобретение представила небольшая компания из Токио. Изначально была создана ограниченная партия масок, однако позже из-за выросшего спроса объёмы производства пришлось нарастить. Даже сейчас при обороте в десять тысяч масок в месяц заказ приходится ждать около месяца.

Средство индивидуальной защиты представляет собой пластиковую прозрачную конструкцию, по форме напоминающую обычную маску. Она неплотно прилегает к лицу, но при этом способна защитить от заражения при близком контакте с инфицированным в бассейне. На сегодняшний день более 700 организаций по всей Японии оформили на новинку в общей сложности 16 тысяч заказов.