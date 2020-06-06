НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

На Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно — видео

Региональная прокуратура уже проводит проверку.

50

На Волге у берегов Саратова нашли нефтяное пятно. Оперативная группа областной службы спасения выставила боновое заграждение длиной 60 метров на расстоянии порядка двух метров от береговой линии.

Фото © Instagram / sarprok.ru

1 / 2

Специалисты взяли пробу воды, чтобы определить степень загрязнения. Прокуратура региона уже организовала проверку. Устанавливаются обстоятельства того, как нефтепродукты попали в реку.

Прокуратурой Саратовской области совместно с Прокуратурой города Саратова и Прокуратурой Заводского района города Саратова организована проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в Волгоградском водохранилище реки Волги в районе Увекского ковша, — сообщило региональное ведомство на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия настоящей экологической катастрофы под Норильском. Там из резервуара на ТЭЦ в воду и грунт вытекло 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Выбор редакции

Loading...