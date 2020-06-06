На Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно — видео

На Волге у берегов Саратова нашли нефтяное пятно. Оперативная группа областной службы спасения выставила боновое заграждение длиной 60 метров на расстоянии порядка двух метров от береговой линии.
Специалисты взяли пробу воды, чтобы определить степень загрязнения. Прокуратура региона уже организовала проверку. Устанавливаются обстоятельства того, как нефтепродукты попали в реку.
— Прокуратурой Саратовской области совместно с Прокуратурой города Саратова и Прокуратурой Заводского района города Саратова организована проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в Волгоградском водохранилище реки Волги в районе Увекского ковша, — сообщило региональное ведомство на своей странице в "Инстаграме".
Напомним, сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия настоящей экологической катастрофы под Норильском. Там из резервуара на ТЭЦ в воду и грунт вытекло 20 тысяч тонн нефтепродуктов.