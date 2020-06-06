На Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно — видео

На Волге у берегов Саратова нашли нефтяное пятно. Оперативная группа областной службы спасения выставила боновое заграждение длиной 60 метров на расстоянии порядка двух метров от береговой линии.

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Специалисты взяли пробу воды, чтобы определить степень загрязнения. Прокуратура региона уже организовала проверку. Устанавливаются обстоятельства того, как нефтепродукты попали в реку.

— Прокуратурой Саратовской области совместно с Прокуратурой города Саратова и Прокуратурой Заводского района города Саратова организована проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в Волгоградском водохранилище реки Волги в районе Увекского ковша, — сообщило региональное ведомство на своей странице в "Инстаграме".