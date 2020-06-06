Плавающая преграда. МЧС показало, как под Норильском вылавливают топливо из реки

МЧС сняло на видео с воздуха место ликвидации последствий экологической катастрофы. Её вызвал разлив 20 тысяч тонн топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске. На кадрах видны участки загрязнения реки нефтепродуктами. Спасатели разместили на воде сеть бонов для сбора топлива с поверхности воды. Также на берегу работает строительная техника, ведётся ликвидация загрязнения грунта нефтепродуктами.

На данный момент специалисты откачали более 324 тонн разлившегося дизельного топлива. Кроме того, были обработаны сорбентом более 14 тысяч кв. м загрязнённого грунта.

Как уточнили в штабе, всего на реках установили девять боновых заграждений. Общая их протяжённость превышает один километр.