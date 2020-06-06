Плавающая преграда. МЧС показало, как под Норильском вылавливают топливо из реки

МЧС сняло на видео с воздуха место ликвидации последствий экологической катастрофы. Её вызвал разлив 20 тысяч тонн топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске. На кадрах видны участки загрязнения реки нефтепродуктами. Спасатели разместили на воде сеть бонов для сбора топлива с поверхности воды. Также на берегу работает строительная техника, ведётся ликвидация загрязнения грунта нефтепродуктами.
На данный момент специалисты откачали более 324 тонн разлившегося дизельного топлива. Кроме того, были обработаны сорбентом более 14 тысяч кв. м загрязнённого грунта.
Как уточнили в штабе, всего на реках установили девять боновых заграждений. Общая их протяжённость превышает один километр.
Напомним, 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит "Норникелю", произошёл разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту аварии возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Глава "Норникеля" Владимир Потанин пообещал устранить разлив топлива за счёт компании.