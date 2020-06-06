В Иркутскую область отправят противотанковую пушку для тушения скважины

Минобороны РФ начало переброску в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". Артиллерийское орудие решили применить для тушения пожара на нефтяной скважине. Доставка пушки будет осуществлена на военно-транспортном самолёте Ил-76.
— Планируется, что выстрел снаряда срежет фонтанную арматуру горящей скважины, это поможет установить противовыбросовое оборудование для герметизации скважины, — приводит слова пресс-службы Центрального военного округа РБК.
Как сообщили на сайте местной администрации, возгорание на скважине Аянского нефтяного месторождения ООО "Тихоокеанский терминал" произошло 30 мая. Причиной инцидента стала разгерметизация соединительного шланга с выбросом нефтегазовой смеси. Пострадавших в результате происшествия нет, однако ликвидировать возгорание спасателям не удалось, в связи с чем было принято решение вызвать артиллерию. Отмечается также, что лесу огонь не угрожает, а ближайший населённый пункт находится в 100 километрах от скважины.
Ранее Лайф рассказывал о страшном пожаре в Иркутской области, унёсшем жизни четверых детей. Мы публиковали видео с места трагедии.