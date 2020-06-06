В Иркутскую область отправят противотанковую пушку для тушения скважины

Как сообщили на сайте местной администрации, возгорание на скважине Аянского нефтяного месторождения ООО "Тихоокеанский терминал" произошло 30 мая. Причиной инцидента стала разгерметизация соединительного шланга с выбросом нефтегазовой смеси. Пострадавших в результате происшествия нет, однако ликвидировать возгорание спасателям не удалось, в связи с чем было принято решение вызвать артиллерию. Отмечается также, что лесу огонь не угрожает, а ближайший населённый пункт находится в 100 километрах от скважины.