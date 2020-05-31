Вопли грешников и вырвавшийся демон. Как в СССР "докопались" до ада

Оглавление Во имя науки "Колодец в ад" Раскрутка легенды Нечеловеческие стоны Разрушители легенд

В конце мая 1970 года началось бурение Кольской сверхглубокой скважины, которая через 20 с небольшим лет попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая в мире. Рекорд этот не побит до сих пор, но мировую известность она получила не только благодаря своим размерам, но и потому, что в западных странах стала известна как "колодец в ад". С конца 80-х годов вокруг скважины сложилась своя собственная мифология, получившая большое распространение в мире.

Во имя науки

В отличие от большинства других, Кольская скважина изначально создавалась исключительно для научных исследований и была важной имиджевой историей. Для исследований было создано несколько специализированных НИИ, статьи о бурении и исследовании подземных недр регулярно публиковались в советских и западных научных журналах.

Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Бурение скважины продолжалось без малого четверть века. Работы начались в 1970 году, а окончательно прекратились только в 1994-м (фактически активное бурение прекратилось в 1991 году). За это время глубина скважины достигла 12 261 метра, что сделало её самой глубокой в мире. Это звание она сохраняет до сих пор. После распада СССР финансирование проекта прекратилось, скважина была законсервирована.

"Колодец в ад"

Согласно наиболее популярной версии городской легенды, в 1989 году на шахте произошло чрезвычайное происшествие. Достигнув глубины около 14 километров, бурильщики обнаружили огромную полость. На этой глубине температура превышала тысячу градусов по Цельсию, поэтому решено было опустить в скважину уникальный термоустойчивый микрофон.

Из-за очень высокой температуры он проработал всего несколько секунд, но за это время успел записать ужасающие звуки — стоны и вопли проклятых душ, низвергнутых в ад. После этого большинство рабочих бежали, а руководитель работ Дмитрий Аззаков категорически отказался продолжать бурение. В итоге скважину было решено законсервировать, а запись засекретить.

В другой вариации легенды, когда микрофон, записавший ужасающие звуки, прекратил работать, из скважины вырвалось нечто — крылатый адский демон, похожий на летучую мышь, который воспарил в небеса на глазах десятков рабочих и улетел.

Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Раскрутка легенды

Впервые эта история была опубликована в малотиражной газете финских христиан-пятидесятников в конце 1989 года. Авторы статьи в общих чертах были осведомлены о Кольской скважине (информация о ней часто публиковалась в европейских изданиях), но совершили несколько ошибок. Так, скважина была названа "сибирскими воротами в ад", хотя в действительности была пробурена не в Сибири, а в Мурманской области.

Кроме того, в статье утверждалось, что глубина скважины достигла 14 километров, тогда как на самом деле бурение было прекращено на отметке 12,2 километра. Вдобавок не существовало микрофонов, способных работать при таких экстремальных температурах. Да и сами по себе температуры были куда менее экстремальны. На глубине 12 километров датчики фиксировали 220 градусов, а вовсе не тысячу. А бессменным руководителем работ на скважине был не мифический Дмитрий Аззаков, а известный советский геолог Давид Губерман.

Впрочем, такие ошибки и неточности стали далеко не главным недостатком этой увлекательной истории. Главной проблемой было то, что записи "адских стонов" авторы легенды так и не смогли предоставить, сославшись на то, что она есть, но засекречена в СССР.

Давид Губерман. Фото © РГО Новосибирск

Отсутствие каких-либо доказательств не смутило американскую христианскую телекомпанию TBN, посвятившую этой истории несколько эфиров. Американцы сослались на финскую газету, назвав её "уважаемым научным изданием". Для понимания масштабов раскрутки легенды надо сказать, что TBN является крупнейшей религиозной телесетью в мире.

В финском оригинале сообщалось только про запись адских звуков, вырвавшийся из ада демон появился значительно позднее, уже в начале 90-х годов. Затем в США на этой базе возникла параллельная легенда. Действие было перенесено на Аляску, а вырвавшийся из ада демон не только бесследно исчезал в ночном небе, но и убивал перед этим нескольких буровиков.

Нечеловеческие стоны

История о сибирском колодце в ад несколько лет циркулировала по миру в различных сборниках городских легенд и рубриках тематических газет. Вторая волна её популярности пришла с появлением Интернета почти десятилетие спустя.

В 2002 году ведущий одной из региональных американских радиостанций после эфира, посвящённого "адской скважине", получил электронное письмо от одного из слушателей. В письме сообщалось, что его дядя был страстным исследователем паранормального и собрал огромную коллекцию, в которой нашлась и та самая запись адских звуков. По словам автора, его родственник недавно умер, но успел рассказать, что запись ему передал приятель, работавший корреспондентом Би-би-си, а тот в начале 90-х получил её от русских.

К письму прилагалась аудиозапись, которую радиоведущий воспроизвёл на следующем шоу. Её появление вдохнуло в слегка позабытую городскую легенду вторую жизнь. Она появилась на всех тематических сайтах, сделав "адский колодец" одной из самых популярных городских легенд в западных странах. С тематических сайтов она перекочевала и в крупные таблоиды, благодаря чему и попала в Россию, где до этого была не очень широко известна.

Разрушители легенд

По мотивам легенды было создано несколько художественных произведений, в том числе фильм "Ужас на глубине 9 миль", главную роль в котором сыграл Эдриан Пол (известный по сериалу "Горец").

Кадр из фильма "Ужас на глубине 9 миль" / © "Кинопоиск"

История стала настолько популярной, что ею не могли не заинтересоваться разного рода разрушители легенд и разоблачители паранормальных историй. Они провели полномасштабное детективное исследование, в ходе которого удалось отследить, как зародилась одна из самых популярных городских легенд современности.

Первая публикация истории состоялась в 1989 году в малотиражной финской газете, посвящённой мистике и паранормальным явлениям. В газете существовала специальная рубрика, в которой размещались истории, присланные читателями. При этом они не подвергались никакой проверке.

Из этой газеты она попала в издание финских христиан-пятидесятников, также выходившее небольшим тиражом. И уже после публикации в нём оказалась на американском ТВ. Один из корреспондентов TBN наткнулся на неё, читая подборку европейских христианских изданий.

По ТВ эту историю увидел находившийся в Америке норвежский учитель. Он был поражён легковерием американцев и шутки ради дополнил легенду, добавив в неё сюжет о вырвавшемся из ада демоне и рассказ о Дмитрии Аззакове. Прислав свои дополнения на TBN и для достоверности заручившись поддержкой приятеля-пастора, он отправил на ТВ и фото Аззакова (на самом деле это была фотография норвежского строителя, вырезанная из газеты).

Энтузиастам удалось даже установить первоисточник "адских воплей" из аудиозаписи. Им оказался старый итальянский фильм ужасов "Кровавый барон", из которого неизвестный шутник вырезал несколько звуковых эффектов и после обработки свёл их в единую запись.

Руководитель работ на Кольской сверхглубокой скважине Давид Губерман с начала 90-х годов практически в каждом интервью вынужден был отвечать на вопросы об "адских воплях" и вырвавшемся на свободу демоне из преисподней. Разумеется, всё это он категорически отрицал. Губерман скончался в 2011 году. В последнем интервью, вышедшем за полтора месяца до его смерти, он сетовал на то, что до сих пор вынужден отвечать на "дурацкие вопросы" про чертей и преисподнюю.