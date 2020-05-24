Вторжение гуманоида. Тайна одной из самых загадочных фотографий ХХ века

Фотография космического пришельца, сделанная на семейном пикнике, стала одной из самых знаменитых фотографий ХХ века.

23 мая 1964 года была сделана фотография т.н. Солуэй-Фертского космонавта, ставшая одной из самых знаменитых в ХХ веке. Пожарный из английской глубинки, отправившийся с семьёй на пикник, сделал фото, которое облетело все мировые газеты. Некоторые исследователи на протяжении долгого времени считали фотографию единственным достоверным снимком пришельца.

Рождение легенды

23 мая 1964 года пожарный и фотолюбитель из Карлайла Джим Темплтон вместе с женой и дочерью отправился на пикник в Бург Марш — живописную местность возле залива Солуэй-Ферт на границе Англии и Шотландии. В поездку он взял с собой фотоаппарат Zeiss Contax, рассчитывая сделать несколько снимков на фоне местных пейзажей.

Ничего экстраординарного во время поездки не произошло, после возвращения Темплтон отдал фотоплёнку на проявку. Несколько десятков сделанных им в тот день снимков не имели ничего необычного, но одна из фотографий была из ряда вон выходящей. Позади его пятилетней дочери на фото был отчётливо различим силуэт гуманоида в серебристо-белом "космическом" костюме или скафандре, на голове также можно было различить шлем с тёмным стеклом.

Темплтон был абсолютно уверен, что посторонние люди просто не могли попасть в кадр, потому что в тот день в Бург Марше больше никто не отдыхал за исключением пары пенсионеров, которые находились очень далеко от них. Кроме того, он был убеждён в том, что вообще не видел никого (кроме дочери) в кадре в момент, когда делал снимок.

Взволнованный пожарный отнёс снимок в полицию. Полицейские пожали плечами и вернули фото обратно, не зная, что с ним делать. Тогда Темплтон отдал фотографию представителям фирмы Kodak, чтобы они сказали ему, могло ли это быть дефектом их плёнки. В компании изучили фотографию и пришли к выводу, что никакого дефекта быть не могло, на фото действительно кто-то запечатлён, более того, фотография совершенно точно не имеет никаких следов фотомонтажа и подделки.

Фото © Wikipedia

История попала в местные газеты, а оттуда перешла в самые популярные и многотиражные английские газеты. Из них она попала в мировую прессу. "Гуманоида" окрестили Солуэй-Фертским космонавтом/астронавтом.

Через несколько дней после этого в Австралии должен был состояться запуск ракеты на полигоне. Однако пуск был отменён из-за технических неполадок. Но история с Солуэй-Фертским космонавтом в то время была настолько популярна, что родился слух о том, что пуск в действительности отменили из-за того, что на площадке увидели две похожие на английского "космонавта" фигуры в серебристых скафандрах. Их попытались задержать, но они бесследно исчезли, словно растворившись в воздухе.

Хотя никаких подтверждений этой истории в архивах найти не удалось (запуск ракеты снимался на фото и видео, но никакого присутствия "космонавтов" на плёнках не зафиксировано), она стала популярной городской легендой, подхваченной увлечёнными уфологами.

Визит людей в чёрном

В западных странах (особенно в США) существует популярная городская легенда про людей в чёрном. Якобы работающих на сверхсекретную правительственную организацию, функцией которой является сокрытие следов инопланетного присутствия в мире. Легенда зародилась в кругах уфологов в середине 50-х годов, и Темплтон внёс определённый вклад в её популяризацию, хотя сам он к числу уфологов не относился.

Через несколько дней после того, как история с "космонавтом" попала во все мировые СМИ, домой к Темплтону пожаловали двое людей. Они назвались правительственными агентами, но отказались сообщать свои имена, заявив, что "их идентифицируют только по номерам". Они потребовали от пожарного проводить их к месту, где он сделал свой знаменитый снимок.

В пути они расспрашивали его об обстоятельствах, при которых он сделал фото. Убедившись, что Темплтон не может сообщить им ничего сенсационного, и не найдя ничего необычного в Бург Марше, мужчины уехали сильно расстроенными.

Сам Темплтон в позднейших интервью говорил, что считает, что они, скорее всего, не были связаны ни с какими правительственными организациями. Возможно, это были уфологи-любители или репортёры, жаждавшие сенсации. Однако в уфологических кругах большей популярностью пользовалась версия об их причастности к "людям в чёрном".

Гуманоид

Фотография Темплтона сразу обрела культовый статус в кругах уфологов и охотников за НЛО. Это было едва ли не первое серьёзное вещественное доказательство, поскольку почти все остальные истории про НЛО и пришельцев базировались только на непроверяемых свидетельствах очевидцев или явно поддельных фото. В данном случае убедительным аргументом была экспертиза производителя плёнки Kodak, которая подтвердила, что фотография является подлинной и не является фотомонтажом.

Уфологи долгие годы осаждали британское Министерство обороны с просьбами изучить и прокомментировать фотографию, но военные не проявили к ней особого интереса. Автор фотографии до самой смерти получал множество писем от конспирологов, уфологов и исследователей паранормальных явлений. Все они выдвигали свои объяснения случившегося и в очередной раз просили Темплтона поделиться воспоминаниями о том дне в надежде, что он вспомнит что-то забытое или упущенное.

Фальсификация

Скептики считали, что Темплтон просто сознательно пошёл на фальсификацию. Скучающий пожарный из глухой английской провинции пошёл на подлог ради пяти минут славы. В этом плане Англия имела богатые традиции. В конце XIX века на волне всеобщей популярности спиритуализма появилось множество поддельных фотографий с призраками, духами, феями, эльфами и т.д. Так почему бы в середине ХХ века на волне популярности НЛО и вообще космической темы не пойти на аналогичный подлог?

Джим Темплтон. Фото © Flytothesky.ru

Главным аргументом сторонников этой версии стал тот факт, что других свидетелей, которые могли независимо подтвердить слова Темплтона, на Бург Марше в тот день не было. А значит, ничто не мешало пожарному нарядить свою жену в "космический" костюм или вообще сфотографировать манекен.

Сам Темплтон, проживший ещё почти 50 лет после этого фото и регулярно дававший интервью, всегда уверял, что в момент, когда делал фото дочери, в кадре никого не было. Во всяком случае, через видоискатель фотоаппарата он никого не видел, иначе не сделал бы снимок.

Обман зрения

В XXI веке современные технологии позволили более тщательно изучить фотографию Солуэй-Фертского космонавта. Так родилась версия, ставшая одной из самых популярных в настоящее время.

К ней исследователей подтолкнули другие фото Темплтона, сделанные в тот же день. На нескольких из них запечатлена его супруга, одетая в светло-голубое платье. Энни Темплтон носила короткие чёрные волосы, которые на размытом фото (фигура "гуманоида" находилась на заднем плане и была не в фокусе) можно ошибочно принять за шлем.

Изучив фотографию в нескольких профессиональных фоторедакторах, исследователи пришли к выводу, что "гуманоид" является определённо человеческой фигурой, которая стоит спиной к фотографу. Если внимательно присмотреться к фотографии, это будет заметно по согнутой в локте руке "гуманоида".

Из-за передержки экспозиции в момент фотографирования светло-голубое платье супруги Темплтона могло приобрести бело-серебристый цвет, что заметно на некоторых других фотографиях, сделанных в тот день.

При этом Темплтон вовсе не обязательно был лжецом. Он действительно мог не видеть, что в нескольких метрах позади дочери стоит его супруга. Дело в том, что видоискатель его фотоаппарата имел характерную особенность, он отображал кадр далеко не полностью. Та область, в которой находилась Энни Темплтон, могла быть просто скрыта от взора супруга. Поэтому он очень удивился, увидев на проявленном фото странную фигуру, напоминавшую персонажа из популярных тогда научно-фантастических фильмов.

Джим Темплтон прожил долгую жизнь и скончался в 2011 году в возрасте 91 года. Став автором одной из самых знаменитых фотографий ХХ века, он до самой смерти регулярно давал интервью. Темплтон не утверждал, что фигура на фото — это пришелец или призрак, он настаивал только на том, что не видел её в видоискатель во время фотографирования и он не знает, кто это мог быть.