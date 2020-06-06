Корабль смерти. Что случилось с моряками таинственного судна "Оуранг Медан", подавшего сигнал SOS в 1947 году

"Корабль смерти" — именно так прозвали "Оуранг Медан" поднявшиеся на борт терпящего бедствие судна американские моряки. Вся команда корабля была мертва. Очевидцы уверяли, что лица членов экипажа были обращены к небу и искажены муками.

Спасите наши души

В июне 1947 года прослушивающие эфир радиостанции Британии и Голландии приняли весьма странный сигнал SOS, который кто-то передавал азбукой Морзе. Расшифровка сообщения гласила: "Это голландское судно "Оуранг Медан" (S.S. Ourang Medan). Капитан и все офицеры лежат мёртвые в кубрике и на мостике. Возможно, вся команда мертва". Далее шла непонятная череда точек и тире, но конец сообщения всё же сумели расшифровать. Где-то на просторах Индийского океана неведомый радист явственно отстучал: "Я тоже умираю".

Несмотря на краткость сообщения, сигнал бедствия сумело принять и несколько торговых судов неподалёку от Малаккского пролива, отделяющего остров Суматра от Малайзии. Среди этих судов по странному стечению обстоятельств оказались два американских, которые первыми сумели установить приблизительное местоположение терпящего бедствие корабля. Одно из них — Silver Star ("Серебряная звезда") — пошло на помощь к "Медану".

Фото © Google Maps

Несмотря на то что ширина Малаккского пролива всего 40 километров, длина пролива составляет больше 800 километров, поэтому дрейфующее судно нашли не сразу. Моряки с Silver Star сразу же заметили неладное — на сигналы приветствия никто не отвечал, да и на палубе не было видно ни души. Поэтому капитан Silver Star решил отправить к "Медану" шлюпку с разведывательным отрядом.

Поднявшимся на борт американцам открылась ужасная картина: палуба и мостик корабля были завалены трупами. Сдохла даже собака — по-видимому, любимец одного из офицеров. Радиста, передавшего SOS, нашли в радиорубке — он тоже был мёртв, а его рука всё ещё лежала на передатчике. Больше всего жути на американцев нагнало то, что большинство умерших лежали с широко открытыми глазами и перекошенными лицами, что свидетельствовало о невыносимых мучениях в момент смерти. Моряки хотели спуститься в трюм, чтобы осмотреть груз, однако быстро отказались от этой идеи — внутри корабля царил неправдоподобный холод, местами коридоры были покрыты инеем.

Посовещавшись с капитаном, моряки Silver Star решили взять "Медан" на буксир и доставить его в ближайший порт, где можно было бы выяснить причину смерти моряков. Но едва корабль был взят на буксир, как над палубой злосчастного судна показались струйки дыма — наружу начал прорываться тлеющий в глубине трюма пожар. Это было парадоксом — несмотря на полярный холод, внутри корабля бушевал огонь.

Члены команды Silver Star едва успели обрубить буксирные канаты и ретироваться с корабля, как в трюме "Медана" раздался настолько сильный взрыв, что корабль приподняло над водой, а затем он быстро затонул, навсегда лишив американцев возможности выяснить, что же случилось.

Поиски

Спустя 60 лет историей "Медана" заинтересовались американские исследователи. Но они с удивлением обнаружили, что единственным документом, подтверждающим подлинность истории с экипажем "Медана", стала брошюра, изданная Береговой охраной США в 1952 году. В брошюре были опубликованы свидетельства моряков, поднимавшихся на борт "летучего голландца". Это доказывало, что история произошла на самом деле.

Как оказалось, архивы США подтверждали существование судна Silver Star. Согласно бумагам, оно было продано в том же 1947 году компании "Грейс Лайн" и получило новое имя — Santa Juana. Но вот найти документальные подтверждения существования голландского судна "Оуранг Медан" оказалось не так-то просто. Ни в Международном реестре судов, ни в морском архиве Сингапура, ни в архивах Амстердама судна с таким названием никогда не было.

Но оказалось, что следы судна надо искать в... Германии. Учёный Теодор Сирсдорфер, посвятивший изучению "Медана" 50 лет жизни и сумевший установить названия американских кораблей, принявших сигнал SOS (вторым было судно под названием City of Baltimore), нашёл брошюру ещё одного немецкого автора — Отто Мильке; брошюра называлась Das Totenschiff in der Südsee ("Корабль смерти в Южном море") и была опубликована в 1953 году.

В ней автор подробно рассказывал о корабле "Оуранг Медан", указывал его технические характеристики и утверждал, что судно действительно погибло вместе с экипажем в 1947 году. Более того, Мильке проливал свет и на причины гибели корабля, намекая, что четвёртый отсек в трюме корабля действительно был заполнен опасным грузом, который и стал причиной смерти экипажа, — цианистым калием и нитроглицерином.

Версии гибели команды

Но была и ещё более жуткая версия смерти экипажа "Медана", и вела она из нацистской Германии в другую страну с милитаристским режимом — Японию.

Отдел 731, который японцы называли "подразделением Того", был основан в 1932 году японским бактериологом Сиро Исии и сыскал себе такую жуткую славу, что люди иначе как "логово каннибалов" его не называли. Задачей отдела стала разработка самого смертоносного бактериологического оружия и самых страшных отравляющих веществ.

В лабораториях Харбина японцы испытывали эти вещества на военнопленных — китайцах и русских, а также на гражданском населении Китая — на женщинах и детях. Японских врачей не останавливали страдания людей — они заживо вскрывали жертв, чтобы убедиться в воздействии отравляющих газов на внутренние органы, замораживали ещё живых "пациентов" и заражали их различными комбинациями инфекций.

Несмотря на военные преступления учёных, американцы предоставили им иммунитет в обмен на результаты исследований. Для перевозки отравляющих веществ подразделения 731 и мог быть зафрахтован "Медан" — судно суматранских или малайзийских контрабандистов, не зарегистрированное ни в одном из морских реестров, задачей которого было вывезти смертоносные вещества в США. В трюме "Медана" контейнеры прохудились, экипаж погиб, а газ успел улетучиться к моменту подхода американцев.

Однако это лишь одна из множества версий гибели команды "Медана". Одни исследователи предполагали воздействие на моряков мощного ультразвука, который может возникать в толщах океана и убивать людей. Мистики считали, что команда была убита нежитью или встретилась с НЛО. Материалисты говорили об облаке метана, который поднялся из глубин Малаккского пролива, накрыл корабль, а экипаж просто задохнулся без кислорода.

Фото © Historic Mysteries

Получила продолжение и версия с нацистами — исследователи нашли публикацию в индонезийской газете "Локомотив", датированной 3 февраля 1948 года. В ней говорилось, что после взрыва на "Медане" на берег одного из Маршалловых островов выбросило шлюпку с оголодавшим человеком. Этот человек говорил на немецком языке и рассказал переводчику, что судно "Оуранг Медан" на самом деле принадлежало Германии и затонуло в 400 милях юго-восточнее Маршалловых островов. В 1945 году оно якобы перевозило контейнеры с нервно-паралитическим газом, но, узнав о капитуляции Германии, стало скрываться, переходя из порта в порт и продвигаясь к Южной Америке. Путешествие немцев было прервано несчастным случаем — один из контейнеров разгерметизировался, команда погибла.

Но есть и ещё одно правдоподобное объяснение произошедшего на корабле. Возможно, судно контрабандистов перевозило такой, казалось бы, заурядный груз, как нитрат аммония. Это удобрение, которое используют в производстве взрывчатки. После попадания в трюм морской воды нитрат аммония вступил в химическую реакцию с водой и начал разлагаться, выделяя веселящий газ, который вызывает наркотическое опьянение и притупляет бдительность. Одновременно происходило понижение температуры, поскольку реакция идёт с поглощением тепла, что могло бы объяснить сильный холод в трюме. А вступление нитрата аммония в реакцию с любой оказавшейся на борту щёлочью могло привести к образованию аммиака, удушье от которого и могло бы объяснить страшные муки экипажа. Нагревание же удобрения вблизи парового или дизельного двигателя могло привести к разогреву груза, его детонации и взрыву.