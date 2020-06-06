Число смертей от CoViD-19 по всему миру достигло 400 тысяч

Количество летальных исходов от коронавируса по всему миру достигло 400 тысяч. Это следует из данных аналитического портала Worldometer, который собирает официальную статистику стран по CoViD-19.
Также в ближайшее время округлится общее число людей, столкнувшихся с коронавирусной инфекцией, перейдя отметку в семь миллионов по всей планете. Сейчас этот показатель составляет 6,92 миллиона.
В настоящее время коронавирусной инфекцией болеет 3,131 миллиона человек по всему миру, 53,5 тысячи из которых — в тяжёлом состоянии. Выздоровело же, по данным сайта, свыше 3,7 миллиона человек.
В России же число подтверждённых случаев достигло 450 тысяч. При этом умерло от болезни всего 5725 человек, что значительно меньше, чем в других странах, а выздоровело 221 388 пациентов. Кроме того, в РФ зарегистрированы уже два специализированных препарата от коронавируса, один из которых начнёт поставляться в медучреждения уже на следующей неделе.