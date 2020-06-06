Число смертей от CoViD-19 по всему миру достигло 400 тысяч

Количество летальных исходов от коронавируса по всему миру достигло 400 тысяч. Это следует из данных аналитического портала Worldometer, который собирает официальную статистику стран по CoViD-19.

Также в ближайшее время округлится общее число людей, столкнувшихся с коронавирусной инфекцией, перейдя отметку в семь миллионов по всей планете. Сейчас этот показатель составляет 6,92 миллиона.

В настоящее время коронавирусной инфекцией болеет 3,131 миллиона человек по всему миру, 53,5 тысячи из которых — в тяжёлом состоянии. Выздоровело же, по данным сайта, свыше 3,7 миллиона человек.