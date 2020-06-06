В Лос-Анджелесе полиция расстреляла бездомных резиновыми пулями в лицо

Коалиция активистов уголовного правосудия и защитников бездомных подала в суд на администрацию Лос-Анджелеса в связи с жестокими методами полиции города по подавлению протестов, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Офицеры обвиняются в том, что они стреляли в лицо людям без определённого места жительства резиновыми пулями и удерживали свыше 12 человек в течение нескольких часов за нарушение комендантского часа. —

— За прошедшую неделю, когда граждане участвовали в законной деятельности по первой поправке, полиция применила силу для прекращения акций протеста, включая неизбирательное использование так называемого менее смертоносного оружия, которое привело к травмам, — цитирует исковое заявление издание Los Angeles Times.

К жалобе были приложены шокирующие фото окровавленного бездомного в инвалидной коляске, у которого серьёзно повреждён глаз. Адвокат Кэрол Собел заявила, что он "умолял полицию не применять к нему силу, прежде чем ему выстрелили в лицо". Юрист добавила, что по меньшей мере три человека без определённого места жительства с ограниченными возможностями были расстреляны резиновыми пулями.

Фото © Twitter / Sarah Reingewirtz 1 / 3

Правозащитники также обвинили полицейских в аресте нескольких бездомных за несоблюдение комендантского часа, хотя у них "не было места, куда они могли бы пойти, чтобы избежать нарушений".

Представитель полицейского департамента Джош Рубенштейн отказался комментировать иск, однако подсчитал, что в период между 29 мая и 2 июня в разгар акций протеста было арестовано около 2700 человек, большинство из них за несоблюдение приказа разойтись или выход из дома в неустановленные часы. Адвокаты отметили, что ведомство не предоставило данные о задержаниях за период с 2 по 6 июня.