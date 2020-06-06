"Убирайтесь домой!" Американец разогнал протестующих заведённой бензопилой — видео

На видео с места инцидента мужчина вытаскивает бензопилу из кузова машины, заводит её и надвигается на толпу. Как отмечают правоохранительные органы, агрессивного жителя уже задержали и предъявили ему обвинение. Мирная демонстрация по поводу гибели Джорджа Флойда продолжилась.

Напомним, волна протестов охватила не только Миннеаполис, в котором произошло убийство Джорджа Флойда, но также и другие города, в том числе Нью-Йорк и Вашингтон. Было ранено более ста полицейских, не менее 11 человек погибли. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны — в Лондоне, Афинах, нескольких городах Канады.