НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Убирайтесь домой!" Американец разогнал протестующих заведённой бензопилой — видео

На него заявили в полицию, и теперь противник митингов под стражей.

665

Разгневанный житель американского штата Техас, угрожая бензопилой, разогнал протестующих. При этом мужчина выкрикивал: "Хватит переживать за этих ниггеров. Убирайтесь домой!"

На видео с места инцидента мужчина вытаскивает бензопилу из кузова машины, заводит её и надвигается на толпу. Как отмечают правоохранительные органы, агрессивного жителя уже задержали и предъявили ему обвинение. Мирная демонстрация по поводу гибели Джорджа Флойда продолжилась.

Напомним, волна протестов охватила не только Миннеаполис, в котором произошло убийство Джорджа Флойда, но также и другие города, в том числе Нью-Йорк и Вашингтон. Было ранено более ста полицейских, не менее 11 человек погибли. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны — в Лондоне, Афинах, нескольких городах Канады.

Выбор редакции

Loading...