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Крановщик не растерялся и спас строителя из горящего здания — видео

Других путей отступа уже не осталось — школу охватил огонь.

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Видео © Instagram / twitter_kz

Мощный пожар произошёл на территории строящейся в Алма-Ате школы. Один из рабочих не успел покинуть горящее здание и оказался отрезан от выхода плотной завесой дыма. Коллеги мужчины пришли ему на помощь, проявив смекалку. К крыше дома они подвели стрелу строительного крана и при помощи неё спустили мужчину на землю.

Момент спасения рабочего другие его коллеги сняли на видео. На кадрах видно, что мужчина крепко вцепился в тросы подведённого к нему крана и, удерживаясь лишь руками, ждал, когда его спустят вниз.

По предварительным данным, пожар начался из-за взрыва газового баллона. О пострадавших не сообщается.

Ранее Лайф рассказывал, как московские пожарные спасли котят из горящего здания.

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