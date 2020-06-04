Павел Дуров сказал, сколько россиян пользуются Telegram

Среди пользователей Telegram около 30 миллионов — россияне. Об этом сообщил его основатель Павел Дуров в личном канале.

Предприниматель назвал это число в посте, где поддержал предложение разблокировать мессенджер на территории России. По его словам, это упростит пользование приложением людям.

"Телеграм" заблокировали два года назад под эгидой борьбы с террористами. Якобы мессенджер помогал им передавать информацию. Разработчики не передали ключи шифрования переписок, и мониторить их оказалось невозможно. Дуров сказал, что компания поработала над этим моментом. Она и ранее боролась с терроризмом, а сейчас делает это ещё усиленнее.

— За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру, — пишет Павел.

Ранее мессенджер попал в скандал, но уже не в России, а в Италии. Федерация газетных издателей Италии попросила Agcom (местную Минкомсвязь) срочно заблокировать "Телеграм". По словам обвинения, в стране незаконно распространяются газеты с помощью мессенджера. Как сообщается, из-за пиратских версий газет издатели теряют 670 тысяч евро в день.