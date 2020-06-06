В МИД пообещали Чехии зеркальные меры после высылки российских дипломатов

Россия примет ответные меры по отношению к Чехии, которая выслала двух российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

По словам дипломата, решение чешских властей является очередной попыткой испортить отношения между двумя странами.

— Мы квалифицировали это как недружественный и, в общем-то, хамский поступок, неприличный поступок, — добавила Захарова.

О высылке двух российских дипломатов накануне объявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек. По их словам, такое решение связано с историей о якобы имевшей место перевозке смертельного яда рицина в Прагу одним из сотрудников Посольства РФ. Дипмиссия назвала вопиющими и лживыми инсинуациями обвинения в подготовке покушения на чешских политиков. А в МИД РФ посчитали недружественным шагом решение Чехии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата.