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В МИД пообещали Чехии зеркальные меры после высылки российских дипломатов

Решение чешских властей является очередной попыткой испортить отношения между двумя странами, отметили в российском дипведомстве.

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Фото © Flickr / Nikita Dezhurny

Россия примет ответные меры по отношению к Чехии, которая выслала двух российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

По словам дипломата, решение чешских властей является очередной попыткой испортить отношения между двумя странами.

Мы квалифицировали это как недружественный и, в общем-то, хамский поступок, неприличный поступок, — добавила Захарова.

О высылке двух российских дипломатов накануне объявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек. По их словам, такое решение связано с историей о якобы имевшей место перевозке смертельного яда рицина в Прагу одним из сотрудников Посольства РФ. Дипмиссия назвала вопиющими и лживыми инсинуациями обвинения в подготовке покушения на чешских политиков. А в МИД РФ посчитали недружественным шагом решение Чехии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата.

Всё это происходит на фоне напряжённых отношений двух стран из-за сноса в Праге памятника генералу Коневу.

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