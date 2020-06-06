Второй препарат от коронавируса поступит в российские больницы через три недели

Препарат для лечения коронавируса "Левилимаб" компании Biocad должен поступить в российские больницы примерно через три недели. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

— Производство начнётся после сертификации в ближайшее время, тогда же будет поступать в больницы, предварительно, через три недели, — уточнили в пресс-службе, отметив, что лекарство будет назначаться врачами медучреждений.

"Левилимаб" показан больным с тяжёлым течением заболевания. Его действие связано с цитокиновым штормом — воспалительной реакцией иммунной системы человека, заражённого CoViD-19. При этом он противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам и больным с тяжёлой печёночной недостаточностью и бактериальными инфекциями в острой фазе, включая туберкулёз.