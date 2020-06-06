"Это не демонстрация, а бандитизм". Русские байкеры патрулируют улицы Нью-Йорка во время протестов — видео

Видео © Twitter / ort20001 / Instagram / Bratva MC

Русские байкеры из клуба "Братва" в Нью-Йорке патрулируют город, пресекая мародёрство и грабежи. Видео с ночных улиц было опубликовано в инстаграме мотообъединения.

Мужчины в косухах резко осудили беспорядки, если видят что-то подозрительное, то останавливаются и сообщают полиции о нарушениях.

— Я надеюсь, шаги будут конкретно мирные. Никто не хочет никаких стычек. Мы здесь для того, чтобы защитить нашу свободу, свободу американских граждан. Это ничего общего не имеет с Джорджем Флойдом, это не демонстрация, а бандитизм. Разгром магазинов, частного имущества, при чём тут Джордж Флойд? Выдайте нам оружие, я буду патрулировать 24 часа в сутки, — заявил президент клуба Константин Котов.

Несмотря на внушительный арсенал палок и дубинок, байкеры стараются решать конфликты мирным путём, однако готовы применить силу в случае откровенного беспредела.

— Почему народ остался незащищённым? Почему полиция не защищает народ, народ вынужден защищать себя сам? Видели, как бабушку с дедушкой били бревном? Когда я это увидел, сказал, что сделаю всё, пока я здесь. Говорят, не носи оружие. Буду носить, пока я здесь, резать, колоть, — сказал один из мотоциклистов "Братвы".

Патрульные байкеры первыми продемонстрировали пример, как можно помочь полиции остановить грабежи и насилие. Они опубликовали в "Фейсбуке" обращение и напомнили, что не преследуют политических или финансовых целей, они просто соседи, которые живут в Нью-Йорке и объединились для того, чтобы защитить себя и окружающих.