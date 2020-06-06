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"Это не демонстрация, а бандитизм". Русские байкеры патрулируют улицы Нью-Йорка во время протестов — видео

Мотосообщество возмущено насилием и беспорядками, по мнению его представителей, это уже не имеет ничего общего с погибшим Джорджем Флойдом.

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Видео © Twitter / ort20001 / Instagram / Bratva MC

Русские байкеры из клуба "Братва" в Нью-Йорке патрулируют город, пресекая мародёрство и грабежи. Видео с ночных улиц было опубликовано в инстаграме мотообъединения.

Мужчины в косухах резко осудили беспорядки, если видят что-то подозрительное, то останавливаются и сообщают полиции о нарушениях.

Я надеюсь, шаги будут конкретно мирные. Никто не хочет никаких стычек. Мы здесь для того, чтобы защитить нашу свободу, свободу американских граждан. Это ничего общего не имеет с Джорджем Флойдом, это не демонстрация, а бандитизм. Разгром магазинов, частного имущества, при чём тут Джордж Флойд? Выдайте нам оружие, я буду патрулировать 24 часа в сутки, заявил президент клуба Константин Котов.

Несмотря на внушительный арсенал палок и дубинок, байкеры стараются решать конфликты мирным путём, однако готовы применить силу в случае откровенного беспредела.

Почему народ остался незащищённым? Почему полиция не защищает народ, народ вынужден защищать себя сам? Видели, как бабушку с дедушкой били бревном? Когда я это увидел, сказал, что сделаю всё, пока я здесь. Говорят, не носи оружие. Буду носить, пока я здесь, резать, колоть, — сказал один из мотоциклистов "Братвы".

Патрульные байкеры первыми продемонстрировали пример, как можно помочь полиции остановить грабежи и насилие. Они опубликовали в "Фейсбуке" обращение и напомнили, что не преследуют политических или финансовых целей, они просто соседи, которые живут в Нью-Йорке и объединились для того, чтобы защитить себя и окружающих.

Напомним, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и крадут одежду, технику, бытовую электронику, ювелирные изделия.

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