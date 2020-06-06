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Где можно встретить президента? Зеленского заметили в мясном отделе после велопрогулки — видео

Лидер Незалежной спрятал лицо под защитным респиратором, но всё равно был узнан.

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Видео © Facebook / Людмила Архарова

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в продуктовом супермаркете. Туда глава государства направился после велопрогулки с журналистами. Видео из торгового зала опубликовала в "Фейсбуке" посетительница магазина Людмила Архарова. На кадрах ролика задумчивый лидер Незалежной запечатлён возле мясного отдела.

Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты... Держим дистанцию. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют, пояснила девушка.

Зеленский зашёл в супермаркет Goodwine в той же одежде, в которой встречался с журналистами. Его лицо было скрыто защитным респиратором, а рядом стояла тележка с продуктами. Посетительница рассказала, что большинство людей не узнавали главу государства.

Ранее президент Украины нарушил карантин, встретившись с политиками в кафе, которое должно обслуживать посетителей только навынос. Глава государства заявил, что готов заплатить за это штраф.

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