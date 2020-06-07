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Массовые гулянья на смену погромам. В Вашингтоне прошёл мирный митинг в память жертв полицейского произвола — видео

Некоторые демонстранты увидели, как российский посол Анатолий Антонов возлагает цветы к памятнику Александру Пушкину, и удивились, узнав, что предок великого русского поэта был темнокожим.

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Видео © Twitter / Adam Parkhomenko / Madhuri Sastry / Joshua Trujillo / Jebreel Jalloh

В Вашингтоне прошёл мирный митинг в память о погибшем афроамериканце. В отличие от протестов минувшей недели, демонстранты не вступали в конфликты с полицией, а шествия не переросли в массовые беспорядки.

В тёплый солнечный день тысячи жителей американской столицы вышли на улицу с транспарантами и плакатами, акции проходили в Национальном парке, возле Белого дома и на недавно переименованной улице Black Lives Matter. Люди фотографировались возле таблички с новым названием, стояли в очереди за мороженым, всем желающим предлагали приобрести защитные маски и антисептики.

Демонстранты скандировали лозунги "Скажи его имя!" — "Джордж Флойд!" и "Я не могу дышать". Участники шествий по команде организаторов опускались на колени, чтобы почтить память жертв полицейского произвола.

Улицы возле Белого дома были перекрыты для движения автомобилей, но резиденция главы государства по-прежнему огорожена забором и укреплена бетонными блоками. Митингующие выразили недовольство тем, что полиция следит за ними без опознавательных значков, что затрудняет привлечение правоохранителей к ответственности, если они сами начнут нарушать закон, сообщил корреспондент РИА "Новости".

Жители Вашингтона заинтересовались и памятником Пушкину, к которому посол России в США Анатолий Антонов возложил букет в честь Дня русского языка и годовщины рождения великого русского поэта. Особенно их поразило то, что предок Александра Сергеевича был темнокожим.

Многие демонстранты пришли на акцию с домашними питомцами и детьми, они отдыхали в тени деревьев, на парапетах и скамейках, завязывали ленточки на оградах. Даже начавшийся дождь не разогнал их по домам.

Сегодня мы прошли от Гранд-Арми-Плаза через Бруклинский мост до парка Вашингтон-сквер. Было жарко и душно, но, как только мы попали в Манхэттен, небеса открылись для сладкой передышки. Ничто не остановило протестующих, поделилась в "Твиттере" одна из участниц шествия.

По сообщениям СМИ, на массовые гулянья, которыми сменились погромы, вышло около 10 тысяч человек, хотя организаторы акции ожидали не меньше миллиона.

Напомним, протесты в Вашингтоне начались вслед за беспорядками в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. В прошлые выходные демонстранты жгли флаги напротив Белого дома и устроили пожар в церкви Святого Иоанна. Около 1,6 тысячи военных были переброшены в столицу. В городе ввели комендантский час и мобилизовали Нацгвардию для подавления беспорядков, однако митингующие вышли к зданию конгресса, несмотря на ограничения.

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