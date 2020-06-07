"Стремление, пусть и запоздалое, похвально". В Совфеде оценили предложение США о помощи в Норильске

В Совете Федерации положительно отнеслись к предложению США помочь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, однако востребованность помощи должны оценить специалисты.
Председатель Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с РИА "Новости" назвал инициативу госсекретаря Майка Помпео "хорошим жестом" и отметил, что её можно только приветствовать.
Косачёв добавил, что решение о том, необходима ли России помощь, будут принимать специалисты, причём вне политики.
Сенатор Олег Морозов отметил, что пик кризиса на месте разлива уже пройден с использованием собственных средств, однако предложение США положительное.
— Но само стремление помочь, пусть и запоздалое, весьма похвально, — заключил он.
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Ранее США предложили России помощь в устранении последствий разлива топлива в Норильске. Напомним, авария произошла 29 мая. Из резервуара вылилось около 20 тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.