"Стремление, пусть и запоздалое, похвально". В Совфеде оценили предложение США о помощи в Норильске

В Совете Федерации положительно отнеслись к предложению США помочь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, однако востребованность помощи должны оценить специалисты.

Председатель Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с РИА "Новости" назвал инициативу госсекретаря Майка Помпео "хорошим жестом" и отметил, что её можно только приветствовать.

Косачёв добавил, что решение о том, необходима ли России помощь, будут принимать специалисты, причём вне политики.

Сенатор Олег Морозов отметил, что пик кризиса на месте разлива уже пройден с использованием собственных средств, однако предложение США положительное.

— Но само стремление помочь, пусть и запоздалое, весьма похвально, — заключил он.