Защита Порошенко подала в суд на генпрокурора Украины

Защита бывшего президента Украины Петра Порошенко подала в суд жалобу на генерального прокурора страны Ирину Венедиктову. Сторона политика обвиняет её в бездействии, сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

По мнению защиты, генпрокуратура не рассматривает пять заявлений, направленных в связи с обыском следователей Государственного бюро расследований в Музее Ивана Гончара в Киеве, где были выставлены картины Порошенко, фигурирующие в рамках уголовного дела о незаконном перемещении работ через границу. Адвокат уточнил, что заявления были направлены 3 июня и установленные законом 24 часа уже прошли.

— Обжаловали бездеятельность генерального прокурора в суде. Также направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, которые осуществили незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей супругам Порошенко, — написал Головань в "Фейсбуке".

Юрист уточнил, что заседание суда о рассмотрении апелляции не состоялось на этой неделе из-за того, что следователи не предоставили в суд материалы дела.

Порошенко обвиняют в контрабанде 43 картин известных художников. Однако, по его словам, у него присутствуют все документы, подтверждающие, что полотна приобретены на законных основаниях.