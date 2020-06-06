Британию, Германию и Францию захлестнули протесты против расизма и произвола полиции — видео

Акции протеста против расизма и произвола полиции прошли в крупных городах Европы. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, демонстрации были отнюдь не мирными.

Так, в Лондоне на правительственной улице Уайтхолл конные и пешие сотрудники полиции оттеснили протестующих от резиденции премьер-министра в сторону Парламентской площади. Недовольные демонстранты забросали правоохранителей петардами, бутылками и прочими предметами, сообщает Sky News. По данным местной полиции, пострадало 23 сотрудника органов правопорядка.

Манифестанты "украсили" несколько зданий улицы граффити, а на памятнике павшим солдатам появилась аббревиатура BLM (Black lives matter — "Жизнь чёрных имеет значение").

Кроме того, в Сети появилась запись, на которой лошадь с девушкой-офицером мчится на большой скорости через улицу. В один момент наездница ударяется головой о светофор и падает с коня. Сообщается, что она получила серьёзные травмы.

A female police officer has been seriously injured in London after rioters threw bricks at her horse, spooking it and sending her head-first into a traffic pole. pic.twitter.com/fYIA3BIOhm — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 6, 2020

Протесты также прошли во Франции, собрав около 23,3 тысячи участников. В Париже особых происшествий замечено не было, в отличие от Марселя. Полиции города пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, не желавших покидать район Старого порта, сообщает ТАСС. Радикалы забросали правоохранителей камнями и бутылками. Аналогичные инциденты произошли в Лилле и Нанте.

Стычками с полицией завершились акции протеста и в Германии, рассказывает Bild. В Берлине протестующие на площади Александерплац стали бросать в стражей правопорядка бутылки и камни. Сообщается, что в результате этого пострадало несколько человек, включая фотографа, который получил порезы.

В Гамбурге демонстранты зажгли пиротехнику и бросали в полицию камни. Также в толпе кто-то развернул плакат с оскорбительными надписями в адрес правоохранительных органов, на что те ответили водомётами.

#hh0606 #BlackLivesMatter Bullen räumen mit Wasserwerfern und Knüppeln in Hamburg pic.twitter.com/5IUBnZModj — KLASSE GEGEN KLASSE (@KGK_News) June 6, 2020