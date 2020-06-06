Житель Дагестана заставил своего сына жестоко избить краснокнижного горного орла — видео

Видео © Instagram / МВД по Республике Дагестан

В Дагестане мужчина заставил своего сына жестоко избить редкого горного орла, занесённого в Красную книгу. Момент расправы попал на камеру и оказался в поле зрения правоохранительных органов, сообщает МВД по республике в "Инстаграме".

На кадрах видно, как мальчик бьёт птицу палкой по голове, несчастный крылатый хищник падает на землю и замирает. Ребёнок несколько раз подталкивает его, жертва пытается уползти, но её держит металлическая ловушка на цепи.

— Горы — это место орлов в первую очередь! Да и тем более убивать орлов в Дагестане — значит убивать свою честь и историю, — возмутились инцидентом односельчане, направив кадры и требование разобраться в МВД.

Полицейские опознали героя нашумевшего видео. 49-летнего жителя селения Икра Курахского района вызвали на допрос. Мужчина пояснил, что ролик был снят месяц назад, когда орлы начали прилетать в его хозяйство и душить кур. Он рассказал, что не собирался убивать птицу, лишь попросил сына слегка её оглушить и специально передал трубу ребёнку, чтобы не нанести смертельный удар.

— У нас в течение недели — десяти дней пропало около 20–30 курей. Мы поставили капкан, думали куница. И потом ребёнок через несколько дней увидел, что в клетку попалась какая-то птица. Мы подбежали, посмотрели, увидели орла. Умысла его убивать, причинять такую боль не было. Так как не могли по-другому его вытащить, слегка приглушили его, — сказал мужчина.

В МВД проверят достоверность указанной информации и дадут правовую оценку действиям героев видеозаписи.