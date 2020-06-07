Возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошёл митинг с требованием осудить насилие в США

Группа около ста человек собралась возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке с требованием осудить проявления расизма в правосудии США и прекратить насилие, сообщает РИА "Новости".
— Мы просим ООН, чтобы была принята резолюция с осуждением действий США, — заявил один из организаторов акции.
Мирные демонстранты требуют от стран — членов организации принять меры, чтобы восстановить справедливость по отношению к национальным меньшинствам и сократить финансирование полиции.
В пятницу 60 независимых экспертов специальных процедур Совета по правам человека Организации Объединённых Наций выразили озабоченность массовыми протестами в США и отношением к афроамериканцам. Они призвали правительство страны принять решительные меры по борьбе с системным расизмом и расовой предвзятостью в системе уголовного правосудия путём проведения независимых расследований и обеспечения ответственности во всех случаях чрезмерного применения силы полицией.
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Напомним, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах, акции переросли в погромы и грабежи. В Нью-Йорке русские байкеры патрулируют улицы, чтобы предотвратить мародёрство.