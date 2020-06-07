Шторм "Кристобаль" надвигается на южные штаты США — видео

Тропический шторм "Кристобаль", сформировавшийся в Мексиканском заливе, приближается к южным штатам США. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по наблюдению за ураганами.

По данным центра, побережья Мексиканского залива "Кристобаль" достигнет в ночь на воскресенье (около 15:00 мск). Штаты Луизиана и Флорида находятся под угрозой подтопления.

Шторм сопровождается ветрами, максимальная скорость которых на данный момент составляет 23,6 м/с. Эксперты предполагают, что он может повалить деревья и вызвать отключение электроэнергии. Кроме того, существует вероятность торнадо. Однако, по словам метеорологов, вода в заливе ещё недостаточно теплая, чтобы вызвать мощный шторм.

"Кристобаль" является третьим именным штормом в этом сезоне ураганов. Ранее такой чести удостоились "Артур", посетивший Северную Каролину, и "Берта", обрушившаяся на восточные штаты. Атмосферное явление получает имя, если скорость ветра в его пределах превышает 17,5 м/с.