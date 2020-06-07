Шторм "Кристобаль" надвигается на южные штаты США — видео

It’s coming y’all! #weather #cristobal #tropicalstormcristobal2020 #gulfcoast #besafe #beon4 pic.twitter.com/RWCdDpXPrI— Chef Kevin Belton (@ChefKevinBelton) June 6, 2020
Тропический шторм "Кристобаль", сформировавшийся в Мексиканском заливе, приближается к южным штатам США. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по наблюдению за ураганами.
По данным центра, побережья Мексиканского залива "Кристобаль" достигнет в ночь на воскресенье (около 15:00 мск). Штаты Луизиана и Флорида находятся под угрозой подтопления.
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Шторм сопровождается ветрами, максимальная скорость которых на данный момент составляет 23,6 м/с. Эксперты предполагают, что он может повалить деревья и вызвать отключение электроэнергии. Кроме того, существует вероятность торнадо. Однако, по словам метеорологов, вода в заливе ещё недостаточно теплая, чтобы вызвать мощный шторм.
"Кристобаль" является третьим именным штормом в этом сезоне ураганов. Ранее такой чести удостоились "Артур", посетивший Северную Каролину, и "Берта", обрушившаяся на восточные штаты. Атмосферное явление получает имя, если скорость ветра в его пределах превышает 17,5 м/с.
Ранее Лайф сообщал, что серия ураганов прокатилась по регионам России. Они прошли на Урале, Кавказе, в Кузбассе и Красноярском крае.