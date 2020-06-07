Ведущая "Матч ТВ" назвала главу Союза женщин России идиоткой в ответ на слова о 30-летних "старородках"

Телеведущая "Матч ТВ" Софья Тартакова в ответ на слова главы Союза женщин России Екатерины Лаховой о старородящих 30-летних мамах назвала её идиоткой.

— Мне 30 лет. У нас с мужем пока нет детей. И таких молодых женщин, как я, — огромное количество. Мы не продаём свою совесть. Если я старородка, то вы, уж простите, идиотка, — написала Тартакова в сториз "Инстаграма".

Фото © Instagram / tartakova

Также телеведущая прокомментировала слова экс-сенатора о том, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации вызывают беспокойство и являются больными людьми. По мнению Тартаковой, беспокойство в данном случае вызывают не геи, которых привела в пример Лахова, а сама председатель Союза.

Журналистку поддержал её коллега Дмитрий Губерниев.

— Сонечка, жги напалмом! Я всегда с тобой и за тебя! — написал Губерниев в своём телеграм-канале.