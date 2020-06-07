Муж умершей радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал фото с похорон и вызвал волну сочувствия в Сети

— Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришёл, а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось, — написал безутешный супруг, имея в виду домыслы некоторых СМИ насчёт смерти женщины.