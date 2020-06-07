Муж умершей радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал фото с похорон и вызвал волну сочувствия в Сети

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал в "Инстаграме" фотографию с похорон жены Юлии. Прощание с радиоведущей состоялось 6 июня на Новодеревенском кладбище в Подмосковье.
Фото © Instagram / Андрей Норкин
— Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришёл, а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось, — написал безутешный супруг, имея в виду домыслы некоторых СМИ насчёт смерти женщины.
Во время похорон Андрей обратился к СМИ с просьбой не делать фото и видео. Собравшиеся послушались вдовца и убрали цифровую технику. Позже он сам разместил кадр с церемонии прощания.
Пользователи соцсетей поддержали Норкина, они выразили соболезнования семье телеведущего и трогательными и добрыми словами вспомнили Юлию.
Держитесь, Андрей, очень неожиданно, не хочется верить, я всегда с удовольствием слушала её, молодчина была, правдоруб
Светлая память светлому человечку, Юлечке! Вам, Андрей, сил! Держитесь, мы всегда будем её помнить!
Держитесь, я не знаю как, но держитесь. Её очень не будет хватать нам. Спасибо ей за всё, что она сделала, таких больше нет
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