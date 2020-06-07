"Я должен это сказать". Илон Маск высказался в поддержку американских торговцев марихуаной

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высказался в поддержку торговцев марихуаной в США, он считает неправильным лишать их свободы.

— Это, вероятно, доставит мне неприятности, но я чувствую, что должен это сказать. Продажа травы буквально превратилась из крупного уголовного преступления в основной бизнес (открытый во время пандемии) в большей части Америки, но многие всё ещё находятся в тюрьме, — написал изобретатель в "Твиттере".

Маск добавил, что это не имеет смысла и является неправильным. В шести штатах США употребление марихуаны не легализовано и карается уголовным сроком и серьёзными штрафами.