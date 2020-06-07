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"Я должен это сказать". Илон Маск высказался в поддержку американских торговцев марихуаной

Изобретатель считает, что продажа травки давно превратилась в бизнес, но многие дилеры до сих пор сидят в тюрьме.

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высказался в поддержку торговцев марихуаной в США, он считает неправильным лишать их свободы.

Это, вероятно, доставит мне неприятности, но я чувствую, что должен это сказать. Продажа травы буквально превратилась из крупного уголовного преступления в основной бизнес (открытый во время пандемии) в большей части Америки, но многие всё ещё находятся в тюрьме, написал изобретатель в "Твиттере".

Маск добавил, что это не имеет смысла и является неправильным. В шести штатах США употребление марихуаны не легализовано и карается уголовным сроком и серьёзными штрафами.

Напомним, в сентябре 2018 года Маск покурил марихуану на камеру. Это произошло в эфире популярного шоу Джо Рогана, которое посмотрели сотни тысяч человек. Из-за этого инцидента предприниматель едва не лишился контракта с ВВС США, а акции его компании Tesla упали на 1,4%.

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