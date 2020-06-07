Православные христиане встречают День Святой Троицы

Православные христиане 7 июня отмечают праздник Святой Троицы, другое название — Пятидесятница, верующие встречают его на 50-й день после Пасхи.

Согласно Писанию, Господь пообещал апостолам, что через 50 дней после Воскресения Христова к ним снизойдёт Святой Дух. В этот день ученики увидели огненные языки, а когда они коснулись их, то сумели говорить на всех языках мира и свободно проповедовать Слово Божие. В старину на Троицу было принято крестить новых прихожан, а священнослужители меняли белые одежды на зелёные — этот цвет символизирует Святой Дух.

В этом году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужит Божественную литургию в храме Святого благоверного князя Александра Невского в скиту неподалёку от посёлка Переделкино. Как сообщил глава синодального отдела по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда, решение о богослужении в скиту было принято по настоянию врачей и с учётом запланированного на 22 июня освящения Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации. Обычно религиозные мероприятия проходят в Троице-Сергиевой лавре.

Троица — один из самых любимых праздников православных христиан, церковные службы в эти дни, как правило, одни из самых красивых. Газета "Московский комсомолец" рассказала о народных обычаях, соблюдаемых на праздник. Отмечается Пятидесятница в течение трёх дней. Накануне принято поминать умерших, а вот сам праздничный день радостный, его лучше провести на службе.

Всякую работу следует отложить на потом, но если такой возможности нет, то грехом это не считается. В Троицу стоит помолиться и быть внимательным к своим близким. Нельзя поддаваться унынию и печали, обижать и обманывать, по поверьям, всё хорошее в этот день потом вернётся обратно.