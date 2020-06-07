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"Возьмёмся за руки, друзья". Генсек ОПЕК прокомментировал сделку по нефти словами из песни Окуджавы

Он назвал отношения между ОПЕК и "не ОПЕК" католическим браком.

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Фото © Twitter / OPEC

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо прокомментировал итоги переговоров по сокращению нефтедобычи словами из песни Булата Окуджавы, сообщается в "Твиттере" организации.

Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке, сказал Баркиндо и напомнил, что с трудом достигнутые договорённости не должны быть потеряны.

Генсек добавил, что в вопросах сотрудничества "католический брак" между ОПЕК и "не ОПЕК" силён "как Гибралтарская скала".

Напомним, сделка по сокращению нефтедобычи была окончательно согласована 10 апреля, она продлится до 1 мая 2022 года. Накануне члены ОПЕК договорились продлить снижение выработки чёрного золота ещё на месяц и согласовали аналогичные меры на август.

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