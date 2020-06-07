"Возьмёмся за руки, друзья". Генсек ОПЕК прокомментировал сделку по нефти словами из песни Окуджавы

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо прокомментировал итоги переговоров по сокращению нефтедобычи словами из песни Булата Окуджавы, сообщается в "Твиттере" организации.

#OPECSG quoted the legendary Russian Bulat Okudzhava: “Let us join hands my dear friends. We won’t get lost if we are together.” He stressed that the DoC as a group needs to ensure that our hard-earned achievements are not compromised or lost. pic.twitter.com/JxA7WA72bl — OPEC (@OPECSecretariat) June 6, 2020

— Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке, — сказал Баркиндо и напомнил, что с трудом достигнутые договорённости не должны быть потеряны.

Генсек добавил, что в вопросах сотрудничества "католический брак" между ОПЕК и "не ОПЕК" силён "как Гибралтарская скала".