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"Роскосмос" запатентовал "сачок" для уборки космического мусора

Спутник с подобным приспособлением сможет удалять мусор без участия наземных служб.

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"Роскосмос" получил патент на изобретение, которое позволит очищать орбиту от крупных объектов космического мусора. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бюллетень Роспатента.

С помощью так называемого сачка можно будет очистить космическое пространство от прекративших работу аппаратов, разгонных блоков и последних ступеней ракет. Устройство описано виде конуса, сделанного из крупноячеистой сети с основанием в виде раздвижной рамки. Кроме того, его оснастят двигателями, а вершину соединят с космическим аппаратом тросом.

Данная технология даёт возможность осуществить буксировку мусора на орбиту захоронения или входа в плотные слои атмосферы.

Уточняется, что спутник с "сачком" не будет зависеть от работы земных служб, автоматически убирая мусор.

Ранее Лайф сообщал, что NASA заключило контракт на создание жилого блока на окололунной станции.

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