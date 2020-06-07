"Роскосмос" запатентовал "сачок" для уборки космического мусора

"Роскосмос" получил патент на изобретение, которое позволит очищать орбиту от крупных объектов космического мусора. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бюллетень Роспатента.

С помощью так называемого сачка можно будет очистить космическое пространство от прекративших работу аппаратов, разгонных блоков и последних ступеней ракет. Устройство описано виде конуса, сделанного из крупноячеистой сети с основанием в виде раздвижной рамки. Кроме того, его оснастят двигателями, а вершину соединят с космическим аппаратом тросом.

Данная технология даёт возможность осуществить буксировку мусора на орбиту захоронения или входа в плотные слои атмосферы.

Уточняется, что спутник с "сачком" не будет зависеть от работы земных служб, автоматически убирая мусор.