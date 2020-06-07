Эксперт рассказал, на какие смартфоны необходимо устанавливать антивирус

Смартфоны с оперативной системой Android уязвимы к хакерским атакам и нуждаются в дополнительной защите. Такое мнение высказал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

В то же время, по его словам, конкурентную платформу iOS практически невозможно взломать извне, ведь на неё устанавливаются только лицензионные приложения из App Store, которые тщательно проверяются на наличие посторонних кодов. Специалист считает, что для "яблочных" гаджетов антивирус не требуется.

Оперативная система Android от Google, отметил эксперт, является открытой, ею пользуются все производители смартфонов, кроме Apple, поэтому возникает широкое поле деятельности для хакеров. Разработчики постоянно совершенствуют методы противодействия, но, несмотря на то что в Google Chrome есть встроенная защита, дополнительно усилить её не помешает.

— Если говорить о бесплатных программах, то наибольшей популярностью пользуется Avast, и большинство отзывов о ней позитивные. Среди платных систем стоит обратить внимание на Eset NOD и Kaspersky. Причём вторая из указанных выпускает пакеты для компьютеров/ноутбуков и смартфонов, которые обходятся несколько дешевле, чем при покупке по отдельности, — объяснил Кричевский в беседе с агентством "Прайм".

Специалист также дал рекомендации, как обезопасить себя от кражи денег в Интернете. Он отметил, что не стоит пользоваться функцией автозаполнения данных карты в браузере, безопасные платежи могут быть только в приложениях, скачанных через App Store и Google Play. Также на смартфонах Android следует подключить еженедельное или даже ежедневное сканирование на наличие вредоносного программного обеспечения, оно доступно при установке антивируса. Это поможет выявить опасность до того, как появится угроза личным данным или финансам.