Сбежавший из-под домашнего ареста житель Владикавказа открыл стрельбу в кафе — видео

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В одном из кафе Владикавказа произошла перестрелка. Как сообщает портал "15-й регион" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики, один из её участников находился под домашним арестом.

— Несмотря на запрет, подсудимый самовольно покинул место отбывания меры пресечения и устроил конфликт с работниками кафе, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, это произошло из-за отсутствия должного контроля со стороны сотрудников местного УФСИН РФ, в отношении которых начата проверка. Также решается вопрос об избрании подсудимому меры пресечения.

Кроме того, полиция Владикавказа возбудила уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью". Отмечается, что злоумышленников удалось задержать в течение суток. Им грозит до двух лет лишения свободы.