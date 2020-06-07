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"Мы за них не голосовали". Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул избирателей

По её мнению, новый президент Украины окружил себя "худшими из плохих" кадров.

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Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, как президент Владимир Зеленский обманул избирателей. Она напомнила, что в предвыборной кампании он обещал кадровые перестановки, но не сделал их и по-прежнему окружён "предателями".

Мы точно за них не голосовали. Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика — это обман избирателей. Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружён невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей, — подчеркнула экс-министр в эфире телеканала "112".

Она добавила, что глава государства обещал избавиться от команды бывшего лидера страны Петра Порошенко и американского инвестора Джорджа Сороса, однако предпочёл "выбирать из плохого худшее".

Лукаш заключила, что при прежней власти было "5-я колонна, враги, бойся", а при Зеленском "просто дурдом".

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, как изменился Зеленский за год президентства.

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