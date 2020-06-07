Помощника мэра Ялты избили за замечание об агрессивной езде

Помощника мэра Ялты Дилявера Сейдаметова избили за замечание о езде в жилом квартале, где играли дети. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города, чиновника ударили металлическим предметом по голове.

— Помощник главы администрации был доставлен в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время он находится дома, его здоровью ничего не угрожает, — рассказали в пресс-службе.

Заявление в полицию Сейдаметов подавать не собирается. Он подчеркнул, что конфликт исчерпан.