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Помощника мэра Ялты избили за замечание об агрессивной езде

Он попал в больницу, однако не планирует подавать заявление в полицию.

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Фото © Pixabay

Помощника мэра Ялты Дилявера Сейдаметова избили за замечание о езде в жилом квартале, где играли дети. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города, чиновника ударили металлическим предметом по голове.

Помощник главы администрации был доставлен в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время он находится дома, его здоровью ничего не угрожает, — рассказали в пресс-службе.

Заявление в полицию Сейдаметов подавать не собирается. Он подчеркнул, что конфликт исчерпан.

Ранее в Магнитогорске полицейские избили дубинкой нарушителя масочного режима.

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