В Подмосковье загорелся склад с кинодекорациями

Возгорание на складе с кинодекорациями произошло в посёлке Горки Ленинские Московской области. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре на площади 150 квадратных метров поступило в экстренные службы в 02:50 мск. К моменту приезда пожарно-спасательной бригады на территорию киногородка по улице Центральной, 8 произошло задымление на втором этаже здания.

Уточняется, что пожар локализовали в 04:40 утра на площади 600 квадратных метров. Его причины на данный момент неизвестны.

На месте возгорания работают 24 единицы техники и 77 человек.