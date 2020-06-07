Арктические спасатели прибудут в Норильск для устранения последствий аварии на ТЭЦ-3

Специалисты арктического поисково-спасательного отряда помогут при устранении последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, группа в составе девяти спасателей и шести единиц техники, среди которых два снегоболотохода и два плавсредства, уже выдвинулась из Дудинки в Норильск.

— Снегоболотоходы позволят ускорить мобильность группировки, так как приспособлены для работы в арктической зоне и могут проехать, не испортив тундрового покрытия, — сказано в сообщении.