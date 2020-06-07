Товарооборот между Россией и Китаем сократился на 4,3% в 2020 году

За первые пять месяцев 2020 года товарооборот между Россией и Китаем снизился на 4,3% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Как следует из данных Главного таможенного управления КНР, товарооборот составил 40,89 млрд долларов.

Российский экспорт в Китай за январь – май упал на 2,1% в годовом соотношении и составил 23,94 млрд долларов, а то время как китайские поставки в РФ упали на 7,3% (16,94 млрд долларов).

В мае Россия в КНР поставила товаров на 3,56 млрд долларов, а Китай в РФ — на 3,8 млрд. При этом за 2019 год товарооборот между странами вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 млрд долларов.

В свою очередь товарооборот между Китаем и США за первые пять месяцев сократился на 12,7% и составил 183,61 млрд долларов.