В Красноярском крае из-за проливных дождей обрушились два автомобильных моста

Мощные проливные дожди стали причиной обрушения автомобильного моста через реку Малый Кой на 65-м километре трассы "Саяны" в Красноярском крае. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, также была размыта опора моста через реку Сейбу на автотрассе "Саяны".

— Транспортное сообщение с пятью населёнными пунктами (п. Кой, п. Мина, п. Кутурчин, п. Хабайдак, п. Мана) осуществляется через Манский район по автодороге Саяны — Выезжий Лог. В настоящее время установлена необходимая дорожно-знаковая информация. На месте происшествия организовано дежурство сотрудников ГИБДД и дорожной организации, — сообщили представители краевого ГУ МВД.

Мост через реку Малый Кой. Фото © пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Как добавили в ведомстве, из-за размытия опоры моста на автотрассе "Саяны" в Курагинском районе транспортное сообщение с краевым центром теперь осуществляется по автодороге Р-257 или по железной дороге.

Мост через реку Сейба. Фото © пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю