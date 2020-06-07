Отец и трёхлетний сын погибли в Хабаровске при наезде автомобиля на остановку

Трёхлетний сын вместе с отцом погибли в Хабаровске на остановке после того, как в неё врезался автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

На перекрёстке улицы Лейтенанта Орлова и Облачного переулка в субботу вечером столкнулись Toyota Premio и Toyota Corolla Axio. После столкновения первый автомобиль продолжил неконтролируемое движение и проехал перекрёсток на красный сигнал светофора.

Затем он наехал на дорожное ограждение, опрокинулся и сбил двух пешеходов, стоявших на остановке. Ребёнок скончался на месте, а 41-летний мужчина — позже в больнице.

— Совсем маленький ребёнок погиб на месте. Тяжело пострадал мужчина, его увезли в реанимацию. Его жена громко плакала, опасается, что муж не выживет. Водитель, который врезался в остановку, по виду очень пьяный, — цитирует очевидца "АиФ-Хабаровск".

Как уточнили в ГИБДД, водитель Toyota Premio действительно был пьян, что подтвердили тесты. В течение суток должно быть возбуждено уголовное дело.