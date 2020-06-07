В Гидрометцентре сообщили, что разлив топлива в Норильске не скажется на вечной мерзлоте

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уверен, что состояние вечной мерзлоты в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске не изменится из-за разлива нефтепродуктов.
— Вечная мерзлота формировалась если не вечно, то сотнями тысячелетий. Это происшествие в первую очередь влияет на экосистему, биологическое разнообразие, — цитирует Вильфанда ТАСС.
О том, что авария повлияет на вечную мерзлоту в районе города, сообщил ранее заведующий кафедрой техносферной безопасности Института сервиса и отраслевого управления Тюменского индустриального университета Юрий Сивков. По его словам, в случае если она начнёт таять, верхние слои грунта опустятся, что приведёт к новым ЧП и повышению уровня воды.
Напомним, авария на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Из резервуара вылилось около 20 тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту аварии возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.