В Гидрометцентре сообщили, что разлив топлива в Норильске не скажется на вечной мерзлоте

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уверен, что состояние вечной мерзлоты в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске не изменится из-за разлива нефтепродуктов.

— Вечная мерзлота формировалась если не вечно, то сотнями тысячелетий. Это происшествие в первую очередь влияет на экосистему, биологическое разнообразие, — цитирует Вильфанда ТАСС.

О том, что авария повлияет на вечную мерзлоту в районе города, сообщил ранее заведующий кафедрой техносферной безопасности Института сервиса и отраслевого управления Тюменского индустриального университета Юрий Сивков. По его словам, в случае если она начнёт таять, верхние слои грунта опустятся, что приведёт к новым ЧП и повышению уровня воды.