"Вызывает животный интерес". Кончаловский объяснил различие между эротикой и порнографией

Известный режиссёр Андрей Кончаловский объяснил разницу между эротикой и порнографией. По его мнению, эротика может вызвать в человеке эмоциональное сопереживание и возбуждает здоровые чувства.

— Эротика — это описание или изображение сексуального смысла, она требует от тебя включить воображение, фантазию, можно сказать, стать соавтором рассказчика, — написал Кончаловский в "Инстаграме" под кадром из своего фильма "Возлюбленные Марии".

Порнография же, по словам режиссёра, является откровенным зрелищем сексуального характера, которое действует напрямую на восприятие людей и убивает творческое воображение.

— Что тебе остаётся? Животная потребность удовлетвориться. И если ты сможешь себя поспешно удовлетворить, тебе больше незачем смотреть. Ты выключаешь экран — и тебе становится скучно, если не противно, — уточнил режиссёр.

По мнению Кончаловского, эротика является искусством, в то время как порнография — эксплуатация с целью заплатить, которая в итоге ведёт к опустошению.