Гроза и до 26 градусов тепла ожидают москвичей седьмого июня

Тёплая погода с грозой ожидается 7 июня в Москве. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В дневное время суток столбики термометров в столице будут колебаться от 24 до 26 градусов, а вот ночью ожидается снижение температуры до 15 градусов тепла. В тёмное время суток осадков не ожидается.

В Подмосковье днём от 22 до 27 градусов тепла, ночью похолодание до 12–17 градусов.

Ветер переменный, порывы 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

Метеорологи объявили в Москве и области жёлтый уровень опасности из-за дождя. Он продлится до 21:00 сегодняшнего дня.