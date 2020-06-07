Американские медики вышли на акцию протеста и назвали расизм новой пандемией — видео

Видео © Twitter / mattmfm / steffiriess / VMousavizadeh / balleralert / p00hdream_

More than a dozen peaceful protests are underway simultaneously right now across New York City. Here’s the scene by Central Park. pic.twitter.com/s5aTuGQ9Bk — Matt McDermott (@mattmfm) June 6, 2020

Врачи и медсёстры в Нью-Йорке, а также ряде других городов США вышли на акцию протеста против произвола полиции в отношении афроамериканцев.

В руках демонстранты держали плакаты с лозунгами "Расизм — это пандемия", "Вы аплодировали нам, теперь мы поддерживаем вас" и "Белые халаты за жизнь чёрных", сообщает ТАСС.

Фото © Twitter / Matt McDermott

— Мы не для того спасали жизни людей во время пандемии, чтобы потом полицейские их забирали, — отметила одна из организаторов акции.

В Нью-Йорке акция прошла в Центральном парке. Отмечается, что местом проведения стала та часть парка, где недавно располагался палаточный госпиталь для коронавирусных больных. Демонстранты выступили за изменение действий, допустимых при задержании полицейскими.

По словам темнокожего доктора, афроамериканцы чаще остальных заражаются CoViD-19, однако не всегда имеют равный доступ к медицинским услугам. Врач уточнил, что зачастую темнокожие люди живут в худших условиях по сравнению с белыми.

Помимо США аналогичное мероприятие состоялось в Лондоне.