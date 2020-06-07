Удивительный подарок. Элтон Джон оплатил операцию бывшей возлюбленной спустя 50 лет после расставания

Британский певец Элтон Джон оплатил операцию и все расходы по восстановлению своей бывшей возлюбленной Линде Хэннон спустя 50 лет после их расставания, рассказало издание The Mirror.

76-летней женщине срочно потребовалось медицинское вмешательство по замене коленной чашечки. Она не смогла взять пять недель отпуска на работе, чтобы отправиться в клинику, и обратилась к представителям музыканта.

Ей долго не отвечали, и история стала известна прессе. Журналисты связались с Элтоном, и тот незамедлительно пришёл на выручку бывшей любимой.

Линда помнит певца ещё под настоящим именем Реджинальд Дуайт. Когда она познакомилась с тогда ещё начинающим исполнителем, девушке был 21 год. Пара планировала свадьбу, но артист разорвал помолвку за неделю до бракосочетания.

— В конце 60-х Редж и Берни (Топин, основной автор текстов песен Джона. — Прим. Лайфа) не зарабатывали денег, поэтому я надеялась, в знак нашей дружбы, что они смогут помочь мне в этих финансовых неприятностях. Это был удивительный подарок. Меня очень тронул Редж. После всех этих лет это так мило, — поделилась Линда.

Их пути разошлись, но женщина испытывала разочарование лишь в первые дни после расставания и уже давно забыла все обиды. В то время как 73-летний Элтон в настоящее время является мировой суперзвездой, Линда живёт скромной жизнью офис-менеджера доктора в Далласе, штат Техас.