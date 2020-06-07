Для пляжей в России установят единые требования обеспечения безопасности

МЧС России инициировало создание единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Среди требований будут: наличие спасательных постов и их укомплектованность, определение границы заплыва, наличие акта проверки дна в границах заплыва водолазами, отсутствие пункта проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, угрожающих жизни и здоровью граждан, удовлетворительное техническое состояние мостков, вышек и иных сооружений для прыжков в воду и детских купален.

До настоящего времени требования разрабатывались субъектами страны в рамках правил охраны жизни людей на водных объектах. При этом за нарушение правил владельцам грозит ответственность.

Проект прошёл общественное обсуждение и направлен в федеральные органы и Минюст РФ.