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Для пляжей в России установят единые требования обеспечения безопасности

По планам разработчиков поправок, с 2021 года владельцам пляжей не нужно будет получать разрешение на работу мест отдыха, достаточно будет лишь декларации.

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Фото © Pixabay

МЧС России инициировало создание единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Среди требований будут: наличие спасательных постов и их укомплектованность, определение границы заплыва, наличие акта проверки дна в границах заплыва водолазами, отсутствие пункта проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, угрожающих жизни и здоровью граждан, удовлетворительное техническое состояние мостков, вышек и иных сооружений для прыжков в воду и детских купален.

До настоящего времени требования разрабатывались субъектами страны в рамках правил охраны жизни людей на водных объектах. При этом за нарушение правил владельцам грозит ответственность.

Проект прошёл общественное обсуждение и направлен в федеральные органы и Минюст РФ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, нужно ли будет носить маски на пляжах.

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