Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттере".

— Привет, ребята, я решил уйти из боёв. Спасибо всем за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие, — написал 31-летний спортсмен.

Он приложил к посту фотографию со своей матерью после того, как завоевал титул чемпиона мира, написав, чтобы та выбрала себе дом мечты.

Всего на счету Конора 26 поединков в MMA, в которых он одержал 22 победы и четырежды проиграл. Последний бой он провёл в январе текущего года, когда нокаутировал Дональда Серроне. Его наивысшим достижением были два завоёванных чемпионских пояса в лёгком и полулёгком весе. При этом ранее он заявлял о желании провести бой с Джастином Гейджи, завоевавшим временный пояс лёгкого дивизиона после победы над Тони Фергюсоном.

Стоит отметить, что ирландец уже дважды объявлял об уходе из спорта — в 2016-м и 2019-м, но оба раза возвращался.