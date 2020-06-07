НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Надо взламывать". Онищенко призвал более решительно снимать карантинные меры в Москве

Он полагает, что город создал условия для подобного решения.

262

Фото © Pixabay

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал решительнее снимать карантинные меры в Москве. Его слова приводит НСН.

Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения, — сказал Онищенко.

Депутат уточнил, что в городе есть все условия для выхода из карантина и главным будет понимание людей всей серьёзности ситуации.

Парламентарий также выразил надежду на хорошее лето после несостоявшейся зимы и отсутствующей весны и добавил, что в стране необходим постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации. Кроме того, он отметил необходимость наблюдать за развитием пандемии в западном полушарии для прогноза изменений по коронавирусу в России осенью.

Ранее Лайф сообщал, что число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч человек.

Выбор редакции

Loading...