"Надо взламывать". Онищенко призвал более решительно снимать карантинные меры в Москве

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал решительнее снимать карантинные меры в Москве. Его слова приводит НСН.

— Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения, — сказал Онищенко.

Депутат уточнил, что в городе есть все условия для выхода из карантина и главным будет понимание людей всей серьёзности ситуации.

Парламентарий также выразил надежду на хорошее лето после несостоявшейся зимы и отсутствующей весны и добавил, что в стране необходим постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации. Кроме того, он отметил необходимость наблюдать за развитием пандемии в западном полушарии для прогноза изменений по коронавирусу в России осенью.