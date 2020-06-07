Более двух тысяч жителей Москвы выздоровели за сутки от CoViD-19

В Москве зарегистрировано 2283 новых случая полного выздоровления пациентов с коронавирусом. Такие данные привела заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2283 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 102 714 человек, — сообщила вице-мэр.

В столичной мэрии также напомнили, что все переболевшие CoViD-19 могут оказать значительную помощь в борьбе с эпидемией, став донорами плазмы крови.

Cтали известны данные по летальным случаям. За сутки в Москве скончалось 55 пациентов с коронавирусом.