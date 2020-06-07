Пушков припомнил США зло, причинённое ряду стран за последние 20 лет

Сенатор Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом, который негативно отозвался о России, комментируя протесты в Штатах из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Дипломат заявил, что в стиле Москвы посылать "маленьких зелёных человечков" в другие страны, чтобы оккупировать территории.
В ответ Пушков справедливо заметил, что США "оккупируют целые страны", "убивают, принося хаос", и поддерживают джихадистов в борьбе с законным правительством. Эти сценарии разворачивались в Ираке, Ливии и Сирии, пояснил он.
Американский дипломат назвал неправильными действия Вашингтона в Ираке, как и вхождение Крыма в состав России. Он заявил, что осуждает американские власти за их ошибки и призвал Пушкова критиковать российское правительство.
— Дело не в критике — критика ничего не изменила в агрессии США в Ираке и Ливии. Проблема в том, что США причинили слишком много зла ряду стран за последние 20 лет, чтобы учить Россию международному праву. Следуйте ему и только тогда вы сможете учить других, — ответил Макфолу сенатор в "Твиттере".
Напомним, Крым стал российским регионом по итогам проведённого в 2014 году референдума, когда более 96% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Общекрымский референдум состоялся в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. Власти Украины, США и ряда стран отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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